AJet, Filosunu Gençleştiriyor: 7. Yeni Nesil Uçak İstanbul'a İndi

AJet, Filosunu Gençleştiriyor: 7. Yeni Nesil Uçak İstanbul'a İndi
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Boeing 737-8 MAX tipi yeni uçağını teslim aldı. Yıl sonuna kadar toplam 10 yeni nesil uçağı filosuna katmayı hedefleyen AJet, yolcu konforunu artırmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam ediyor. Şirketin fabrika çıkışlı TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçağı, ABD'nin Seattle kentinden İstanbul'a geldi. Yeni uçak, AJet'in son 3 ayda filosuna kattığı 7'nci uçak oldu.

AJet yöneticileri, yeni uçağın teslimi için Boeing'in Seattle'daki üretim merkezinde düzenlenen törene katıldı. Teslimatın ardından TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX, 13 saatlik yolculuğun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Burada hangara alınan uçak, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemleri tamamlandıktan sonra tarifeli seferlerde kullanılmaya başlanacak.

AJet, genç filo yapılanması kapsamında yıl sonuna kadar toplam 10 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı hedefliyor. Yeni uçaklarla birlikte AJet, hem operasyonel kapasitesini hem de yolcu konforunu artırmayı amaçlıyor.

"Bu uçağımıza Türk mühendislerimizin geliştirdiği miligram koltukları takılacak"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, koltuksuz gelen uçağa Türk mühendislerinin geliştirdiği miligram koltuklarının takılacağını ifade ederek, "Eylül ayından beri bu 7'nci yeni nesil MAX uçağımız, filomuza bugün katılmış bulunuyor. Yıl sonuna kadar 3 tane daha yine MAX uçağımız gelecek. Önümüzdeki sene bunlara ilave olarak 37 tane yine yeni nesil MAX uçaklarımız geliyor. Bunun yanında 17 tane A321neo uçağımız olacak. 7 tane de 320 uçaklarımız olacak. Böylelikle filomuzun önümüzdeki sene yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak. Şöyle düşünün 103 uçaklık bir filoya ulaşacağız ve bunun 78 tanesi yeni nesil uçaklardan meydana gelmiş olacak. Tabii ki elimizdeki 25 tane eski nesil uçakları da şu anda yine yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda daha hızlı nasıl yenileyebiliriz alternatiflerine bakılıyor. Önümüzdeki sene muhtemelen bu yeni nesil yüzde 76 olan uçak oranımızı daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bu gelen uçaklarımız koltuksuz geliyorlar. Bu uçaklar geldikten sonra yine Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan TCI firmamızın yüzde yüz milli sermayeyle geliştirdiği, bizim Türk mühendislerimizin geliştirdiği miligram koltukları takılacak. Önümüzdeki sene yolcularımıza daha konforlu yeni uçaklarla, yeni koltuklarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Ortalama aylık 5 uçak teslim alacağız. Şu anki plana göre filomuzu hemen hızlı bir şekilde gençleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
