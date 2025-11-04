Haberler

Adana'da 'Az Hasarlı' Binaların Fiyatları Yüzde 30 Düştü

Adana'da 'Az Hasarlı' Binaların Fiyatları Yüzde 30 Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat depremleri sonrası Adana'da az hasarlı binaların fiyatları, hasar ibaresinin etkisiyle yüzde 30 oranında düşüş gösterdi. DAİMFED yetkilileri, az hasarlı binaların güvenli olduğunu ve fiyatların yanıltıcı olabileceğini belirtti.

Adana'da 6 Şubat depremleri sonrası binlerce binanın 'Az hasarlı' olması fiyatlarını yüzde 30 düşürdü. DAİMFED Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, "Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor ancak vatandaşlar hiçbir şekilde korkmamalı. Hasarsız bina ile 'Az hasarlı' bina aslında aynı. Az hasarlı damgası yemiş olması sadece rakamı düşüren bir ayrıntı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilerken Adana'da ise 11 bina deprem sırasında yıkıldı. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar alırken 4 bin 949 bina ise orta hasarlı oldu. Kent geneli 40 bine yakın binaya ise 'Az hasarlı' denildi. Hal böyle olunca 'Hasarlı' ibaresi alan veya 'Hasarsız' ibaresi verilen binalar arasında yüzde 30 fiyat farkı oluştu.

"Az hasarlı binalar tercih edilmiyor"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özelköse, 'Az hasarlı' binaların rayiç bedellerinden daha düşük fiyatlara satıldığını belirterek, "6 Şubat depremlerinden sonra halk arasında 'Hasar' ibaresi tedirginlik oluşturuyor. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasarlı binaları zaten yıkıyor. Şuanda 'az hasarlı' ibaresi bulunan binalarda oturmanın herhangi bir sakıncası yok. 'Az hasarlı' binalar şuanda çok fazla tercih edilmiyor. Normal rayiç bedellerine oranla daha düşük bir fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yıkım kararı olmayan bütün binalarda oturulabilir"

'Az hasarlı' binalarda oturmanın hiçbir olumsuzluğu olmadığına vurgu yapan Özelköse, "Deprem sonrası 'Az hasarlı' binalarda hiçbir kolon, kiriş hasarı yok. Bu daha çok sıva, boya çatlağıyla oluşuyor. 'Az hasarlı' binalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla oturabilirler. Yıkım kararı olmayan bütün binalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla oturabilir" diye konuştu.

"Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor"

Hasar ibaresinin fiyatları yüzde 30 oranında etkilediğini belirten DAİMFED Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, daha sonra şunları söyledi:

"Binalarda hasar durumu fiyatları 3'te 1 etkiledi. 3 yaşında yeni bina 'Az hasarlı' dahi olsa emsallerine oranla yüzde 30 daha az fiyata satılıyor. Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor ancak vatandaşlar hiçbir şekilde korkmamalı. Hasarsız bina ile 'Az hasarlı' bina aslında aynı. Hasarlı damgası yemiş olması sadece rakamı düşüren bir ayrıntı. Eğer bina gerçekten oturulmayacak durumda olsa 'Hasarlı' denilerek yıkım işlemi yapılırdı." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.