Adana'da 'Az Hasarlı' Binaların Fiyatları Yüzde 30 Düştü

Adana'da 6 Şubat depremleri sonrası binlerce binanın 'Az hasarlı' olması fiyatlarını yüzde 30 düşürdü. DAİMFED Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, "Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor ancak vatandaşlar hiçbir şekilde korkmamalı. Hasarsız bina ile 'Az hasarlı' bina aslında aynı. Az hasarlı damgası yemiş olması sadece rakamı düşüren bir ayrıntı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilerken Adana'da ise 11 bina deprem sırasında yıkıldı. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar alırken 4 bin 949 bina ise orta hasarlı oldu. Kent geneli 40 bine yakın binaya ise 'Az hasarlı' denildi. Hal böyle olunca 'Hasarlı' ibaresi alan veya 'Hasarsız' ibaresi verilen binalar arasında yüzde 30 fiyat farkı oluştu.

"Az hasarlı binalar tercih edilmiyor"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özelköse, 'Az hasarlı' binaların rayiç bedellerinden daha düşük fiyatlara satıldığını belirterek, "6 Şubat depremlerinden sonra halk arasında 'Hasar' ibaresi tedirginlik oluşturuyor. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasarlı binaları zaten yıkıyor. Şuanda 'az hasarlı' ibaresi bulunan binalarda oturmanın herhangi bir sakıncası yok. 'Az hasarlı' binalar şuanda çok fazla tercih edilmiyor. Normal rayiç bedellerine oranla daha düşük bir fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yıkım kararı olmayan bütün binalarda oturulabilir"

'Az hasarlı' binalarda oturmanın hiçbir olumsuzluğu olmadığına vurgu yapan Özelköse, "Deprem sonrası 'Az hasarlı' binalarda hiçbir kolon, kiriş hasarı yok. Bu daha çok sıva, boya çatlağıyla oluşuyor. 'Az hasarlı' binalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla oturabilirler. Yıkım kararı olmayan bütün binalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla oturabilir" diye konuştu.

"Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor"

Hasar ibaresinin fiyatları yüzde 30 oranında etkilediğini belirten DAİMFED Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, daha sonra şunları söyledi:

"Binalarda hasar durumu fiyatları 3'te 1 etkiledi. 3 yaşında yeni bina 'Az hasarlı' dahi olsa emsallerine oranla yüzde 30 daha az fiyata satılıyor. Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor ancak vatandaşlar hiçbir şekilde korkmamalı. Hasarsız bina ile 'Az hasarlı' bina aslında aynı. Hasarlı damgası yemiş olması sadece rakamı düşüren bir ayrıntı. Eğer bina gerçekten oturulmayacak durumda olsa 'Hasarlı' denilerek yıkım işlemi yapılırdı." - ADANA