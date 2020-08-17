Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir? Ekmeleddin İhsanoğlu hayatı ve biyografisi!
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Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir? Ekmeleddin İhsanoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset dünyasının önemli isimlerinden Ekmeleddin İhsanoğlu, sık sık gündem geliyor ve vatandaşların merak konusu oluyor. Peki, Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir? İşte, Ekmeleddin İhsanoğlu hayatı ve biyografisi!

Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir? Ekmeleddin İhsanoğlu hayatı ve biyografisi!
17.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:45

2014 yılında Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu, siyaset gündeminde sık sık gündeme geliyor. Vatandaşların da merak konusu olan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir? Ekmeleddin İhsanoğlu hayatı ve biyografisi!

EKMELEDDİN İHSANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Aralık 1943 (76 yıl yaşında), Kahire, Mısır

Eğitim: Ankara Üniversitesi (1974), El-Ezher Üniversitesi (1970), Ain Shams University (1966), Ankara Üniversitesi

EKMELEDDİN İHSANOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu (d. 26 Aralık 1943, Kahire), Türk bilim tarihi profesörü, akademisyen, diplomat, siyasetçi, yazar. 2004 ve 2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük uluslararası örgüt olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini sürdürmüştür.

Türk kültürü, İslam Dünyası ve Batı Dünyası ilişkileri ve Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda eseri olan İhsanoğlu, Bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödülün yanı sıra Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

16 Haziran 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme görüşmeleri çerçevesinde CHP ve MHP tarafından "çatı aday" olarak gösterilmiştir. Daha sonra da bu partiler tarafından ve bazı meclis dışında kalan partiler tarafından cumhurbaşkanlığına ortak (çatı) aday gösterilmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde MHP İstanbul milletvekili olmuştur.

İngilizce ve Arapçanın yanı sıra orta düzeyde Fransızca ve Farsça bilmektedir. Bazı kaynaklarda ise bu dört dili akıcı olarak konuştuğu belirtilmiştir.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Ekmeleddin İhsanoğlu 26 Aralık 1943'te Kahire'de doğmuştur. Babası Yozgatlı müderris Mehmed İhsan Efendi, annesi Rodoslu bir Türk ailenin kızı olan Seniye Hanım'dır. İhsan Efendi, eğitim için 1924'te geldiği Mısır'a yerleşmiş ve 1951'de Ayn Şems Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'nü kurmuştu.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır'da Hıdiviye Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü. Öğrenciliği sırasında Kahire Millî Kütüphanesi'nde Türkçe yazma ve basma kitapların kataloglamasında çalıştı. 1966'da Fen Fakültesi'nden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi'nde akademik hayata başladı. Yüksek lisansı sırasında El Ezher Üniversitesi'nde asistanlık ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okutmanlığı yaptı. Bilim tarihi çalışmalarının yanı sıra Hamid, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nâzım Hikmet gibi şairlerin eserlerini Arapça'ya çevirerek Türk kültürünü Araplar'a tanıtmaya çalıştı;[5] Türk yazarlarından hikâyeler içeren bir antoloji hazırladı (1970).

1970 yılında Türkiye'ye geldi ve Ankara Üniversitesi'nde göreve başladı. 1972'de eczacı Füsun Bilgiç ile evlendi, üç çocuk sahibi oldu. 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra, Birleşik Krallık'ta Exeter Üniversitesi'nde doktora-sonrası çalışmalar yaptı.

1980 yılında İslam İşbirliği Örgütü'nün tavsiyesi ile İstanbul'da kurulan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)'nin başkanlığına getirildi. Bu görevi 25 yıl sürdürdü. IRCIA bünyesinde Türk ve İslam kültürü konusunda büyük bir ihtisas kütüphanesi ve arşivi kurulmasına öncülük etti.

1984'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne girerek profesör oldu. Bu üniversitede Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nı kurdu. Üniversite ve IRCICA'daki görevlerinin yanı sıra Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon Merkezi müdürlüğü görevlerinde bulundu.

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