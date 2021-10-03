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EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'un Bulanık İlçesi'ndeki taş işçileri, dağ eteklerindeki toprak altından çıkardıkları kaya kütlelerini parçalayarak, ekmeklerini kazanmanın mücadelesini veriyor.

BULANIK, MUŞ (DHA) - MUŞ'un Bulanık İlçesi'ndeki taş işçileri, dağ eteklerindeki toprak altından çıkardıkları kaya kütlelerini parçalayarak, ekmeklerini kazanmanın mücadelesini veriyor. Teknolojik aletlerin yanı sıra bilek gücüyle zorlu emekler neticesinde şekillendirilen kaya parçalarının satışı, ülkenin dört bir yanına yapılıyor.

Halk arasındaki 'ekmeğini taştan çıkarmak' deyimi, Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Uzgörür Beldesi'nde adeta hayat buluyor. Bin bir zorluklarla işçiler tarafından toprak altından çıkarılan dev kaya kütleleri, kesici aletler yardımı ve bilek gücü ile burada parçalara ayırılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu ekmek mücadelesinde parçalara ayırılan kaya kütleleri, traktör ve pikap tarzı araçlar ile atölyelere taşınıyor. Tamamıyla belde sakinlerinin çalıştığı atölyelerde teknolojik aletlerin yanı sıra ustaların elinde kesilip, şekillendirilen kaya parçaları, birçok yapıda kullanılması için hazır hale getiriliyor. Kullanıldığı yapılarda yaz mevsiminde serin, kış mevsiminde ise sıcaklığını koruduğu için tercih edilen taşların satışı ise, ülkenin dört bir yanına yapılıyor.

70 YILLIK USTALIĞINI, ÇOCUKLARI İLE TORUNLARINA BIRAKTI

70 yıl boyunca yaptığı taş ustalığını çocuklarına ve torunlara bırakan 90 yaşındaki Nurettin Yılmaz, '70 yıl taş ustalığı yaptım. Şimdi bu işi çocuklarıma ve torunlarıma teslim ettim. Onlar de ekmeklerini benim gibi taştan çıkaracak. İyi mi, zor mu onu da çocuklarım, torunlarım bilir" diye konuştu.

Toprak altından çıkarılan kaya kütlelerini büyük bir zahmetle parçalar haline getirdiklerini belirten Abdulalim Yılmaz ise 'Bu taşları toprak altından çıkarıyoruz. Çok büyük bir zahmetle, parçalar haline getiriyoruz. Daha sonrasında atölyeye gönderiyoruz. Atölyede hazırlanan taşlar, ülkenin her tarafına gönderiliyor. Bu iş zordur, kolay değil. Herkes bu işi de yapamıyor. Bu işi bulamayan çok insanda var" dedi.

TAŞLAR TOPRAK ALTINDAN İNSAN GÜCÜYLE ÇIKARILIYOR

Toprak altından bin bir zahmetle çıkardıkları taşların 100 yıllar öncesinde dedeler tarafından tespit edildiğini anlatan Celal Yılmaz, 'Biz bu taşları toprak altından insan gücüyle çıkarıyoruz. Çıkarılan taş parçalarını atölyeye taşıyoruz. Taşlara insan eliyle, insan gücüyle şekil veriyoruz. İnsanların yetiştiremediği yerde, teknolojik aletlerle taşlara şekil veriyoruz. Bu taşları Muş başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz" diye konuştu.

Belde halkının tamamının ekmek parasını taştan çıkardığına dikkat çeken Yılmaz, 'Talep çok oluyor ama yetiştiremiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bu taşları her yere göndermeye çalışıyoruz" dedi

EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR

EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR

EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR

EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR
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