Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçaları, geçim kaynağı oldu. 'Çatı temizleyicisi' olarak bilinen işçilerin tehlikeli mesaisi başladı. İşçilerin özellikle yüksek katlı çatılarda yaptığı temizlik çalışması, yürekleri ağza getiriyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Muş'ta binaların çatılarında biriken karlar için temizlik çalışması başladı. 3- 5 kişilik gruplar, kat sayısına göre belirledikleri ücret karşılığında çatılarda biriken karları temizliyor. 10 katlı binaların çatısında kar temizliği yapan işçiler, kimi zaman hiçbir önlem almıyor. Bazı işçiler ise metrelerce yüksekten düşmemek için beraberinde taşıdıkları iplerinin bir ucunu beline diğer ucunu ise çatıdaki soba bacaları gibi sağlam yerlere bağlayarak önlem alıyor. Bazen de küreklerle kar atan işçilerin beline bağladıkları ipi mesai arkadaşları tutuyor. İşçilerin yüksek katlı çatılarda yaptığı temizlik çalışması yürekleri ağza getiriyor.

Karın ağırlığının çatıya zarar verdiği gibi yaşanan kontrolsüz düşmelerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirten esnaf Necmettin Işık, "Yoğun kar yağışı altındayız. Çatılarda 50-60 santimetreyi aşan kar var. Esnaf olarak kendi imkanlarımızla karı temizliyoruz. Bu temizliği, çatılarımız çökmesin ve kontrolsüz bir şekilde düştüğü zamanda hem can hem de mal kaybına neden olabiliyor diye yapıyoruz. Kimsenin canı yanmasın diye kar yağınca hemen temizletiyoruz" dedi.