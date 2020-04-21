Ekmek nasıl yapılır? Evde nasıl ekmek yapılır? Evde lezzetli ekmek yapma! En lezzetli ekmek yapma tarifleri nelerdir?
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Koronavirüs, Hamur, Güncel

Ekmek nasıl yapılır? Evde nasıl ekmek yapılır? Evde lezzetli ekmek yapma! En lezzetli ekmek yapma tarifleri nelerdir?

Koronavirüs nedeniyle herkes evinde daha çok vakit geçiriyor ve dışarı çıkmak riskli olduğu için temel gıda maddelerini evinde üretmeye çalışıyor. Ekmek de bunlardan bir tanesi. Evde ekmek nasıl yapılır? Ekmek tarifi nedir detaylar haberimizde. Sokağa çıkma yasaklarının arttığı şu günlerde en çok ihtiyacımız olan sıcak ekmek. Evde ekmek yapımı!

21.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:30
Ekmek nasıl yapılır? Evde nasıl ekmek yapılır? Evde lezzetli ekmek yapma! En lezzetli ekmek yapma tarifleri nelerdir?

Sokağa çıkma yasaklarının arttığı şu günlerde en çok ihtiyacımız olan sıcak ekmek. Evde ekmek yapımı! Corona virüs salgını nedeniyle herkes mümkün olduğunca evde vakit geçiriyor ve temel ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılıyor. En çok ihtiyaç duyulan tüketim maddesi olan ekmek de evde yapılabilecek en temel gıda maddeleri arasında. Temel besin maddemiz olan ekmeği herkes mümkün olduğunca evinde yapmaya başladı ve birbirindne yaratıcı, lezzetli tarifler çıkarmaya başladılar. Sizler için haberimizde nefis ekmek tarifleri kaleme aldık. Afiyet olsun!

EVDE EKŞİ MAYALI SOMUN EKMEĞİ TARİFİ

SOMUN EKMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1/2 su bardağ ıılık süt

1 pake tinstant maya

3 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

EVDE EKŞİ MAYALI SOMUN EKMEĞİ TARİFİ

Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra birkaç dakika bekliyoruz.

Sonra üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterelim.

Sonra güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin.

Dinlenen ve iki katına kabararak çıkan hamuru 5 eşit parçaya bölünüz.

Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini veriniz.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri koyun.Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın.

Üzerinihafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun.

Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 - 35dk kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin.

Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyet olsun!

Ekmek nasıl yapılır? Evde nasıl ekmek yapılır? Evde lezzetli ekmek yapma! En lezzetli ekmek yapma tarifleri nelerdir?
EVDE EKMEK YAPMA

EVDE YUMUŞAK EKMEK YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2. 5 su bardağı su

1. 5 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker fakat sağlığınız için şekeri fazla kullanmamanızı tavsiye ederiz.

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ zeytinyağı tercih edilir ve lezzetli olur

Aldığı kadar da un

EVDE YUMUŞAK EKMEK YAPIMI TARİFİ

İlk olarak ılık suyu yoğuracağımız kabın içine ekliyoruz.

Üstüne mayayı ve şekeri ilave ediyoruz ve biraz karıştırıp bekliyoruz.

Tuzunu, sıvı yağını ve ununu ilave ediyoruz.

Böylelikle yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.

Hamurumuzdan portakal büyüklüğünde beze alıyoruz.

Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atıyoruz.

Kestiğimiz yere un serpiyoruz.

Ve bi yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakıyoruz.

Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabin içine su doldurup fırına koyuyoruz.

Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar ekmeklerimizi pişiriyoruz.

Soğuduktan sonra dilimleyini ve Afiyet olsun.!

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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