Ekmek kaç TL 2022? 1 Ekmek ne kadar, kaç lira oldu? 1 İHE İstanbul Halk Ekmeği ne kadar? Fırınlarda satılan ekmeğin 1 tanesi kaç TL oldu?

İstanbul Halk Ekmek tarafından yapılan ekmek zammının ardından bugün de İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan oylama ile kabul edildi. Bunun ardından vatandaşlar güncel ekmek fiyatlarını merak etti. Peki, Ekmek kaç TL 2022? 1 Ekmek ne kadar, kaç lira oldu? İHE İstanbul Halk Ekmeği ne kadar? Fırınlarda satılan ekmeğin tanesi kaç TL oldu?

EKMEĞE ZAM MI YAPILDI 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını açıkladı. Yüzde 60 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.

FIRINLARDA EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Halk Ekmek tarafından yapılan ekmek zammının ardından bugün de İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararı sonrası 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gramı ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.

EKMEK KAÇ TL OLDU 2022?

İbb, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL'den satılacağını duyurdu. İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Fırıncılar Odası son olarak İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 10,87 TL, 230 gram ekmeğin de 2,5 TL'ye satılmasını kararlaştırmıştı. Artan maliyetler sonrası İstanbul'da dün Halk Ekmek'e yapılan yüzde 60 zammın ardından fırınlarda satılan ekmeğe de yüzde 31,3 oranında zam geldi.

GÜNCEL EKMEK FİYATLARI 2022

İstanbul Halk Ekmek ücretleri:

1 adet ekmek (250 gr) : 2 TL

2 adet ekmek (250 gr) : 4 TL

5 adet ekmek (250 gr) : 10 TL

10 adet ekmek (250 gr) : 20 TL

Fırınlarda satılan Ekmek ücretleri:

1 adet ekmek (210 gr) : 3 TL

2 adet ekmek (210 gr) : 6 TL

5 adet ekmek (210 gr) : 15 TL

10 adet ekmek (210 gr) : 30 TL

1 adet ekmek (250 gr) : 3,5 TL

2 adet ekmek (250 gr) : 7 TL

5 adet ekmek (250 gr) : 17,5 TL

10 adet ekmek (250 gr) : 35 TL

YENİ TARİFE YARINDAN İTİBARET GEÇERLİ

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, "210 gram ekmek 3 liraya çıktı. Bazı ilçelerde 250 gramı 3,5 TL'den satılacak. Ekmeğin kilogram fiyatı 10,87 TL'den 14,28 TL'ye çıkarılmış oldu" diye konuştu. Demir, yeni tarifenin yarından itibaren uygulanacağı bilgisini verdi.

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