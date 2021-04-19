Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü

Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde ekmek almaya giden emekli zabıta memuru Süleyman Oktaroğlu (77) refüjdeki yaya geçidinden motosikletiyle geçmek isterken, otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde ekmek almaya giden emekli zabıta memuru Süleyman Oktaroğlu (77) refüjdeki yaya geçidinden motosikletiyle geçmek isterken, otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sularında D–400 Karayolu'nun Demre şehir içi geçişindeki duble yolda meydana geldi. 07 SEN 53 plakalı motosikletiyle fırından ekmek alan Süleyman Oktaroğlu daha sonra Demre yönünden Finike'ye doğru gitmek üzere yola çıktı. Süleyman Oktaroğlu, yolun ortasında bulunan tel örgüyle kapatılmış refüjdeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Y.E.B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Süleyman Oktaroğlu'nun motosikletine arkadan çarptı. Süleyman Oktaroğlu, çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken, motosikleti ise bir süre otomobilin önünde sürüklendi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Süleyman Oktaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sırasında Süleyman Oktaroğlu'nun başında kask olmadığı öğrenildi. Yaralanan otomobil sürücüsü de Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren Süleyman Oktaroğlu'nun, zabıta memuru olarak çalıştığı Demre Belediyesi'nden 1992 yılında emekli olduğu öğrenildi. Oktaroğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.


Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:39:55. #1.16#

title