Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı

Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken dumandan etkilenen ardından motosikletinden düşüp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir memleketi Köyceğiz'de toprağa verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken dumandan etkilenen ardından motosikletinden düşüp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir memleketi Köyceğiz'de toprağa verildi.

Dün Marmaris'in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere su götürmek için motosikleti ile bölgeye giden 25 yaşındaki 1 çocuk babası Şahin Akdemir, dumandan etkilenmiş ardından motosikletinden düşmüş ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Şahin Akdemir'in cenazesi bugün öğleden sonra memleketi Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne getirildi. Ardından Sazak Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şahin Akdemir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Şahin Akdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay katıldı. - MUĞLA

Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı
Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı
Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor
Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor
Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı
Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Düm Tek Tek Fatma Girik Çağatay Akman
Spor Ali Koç Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:36:31. #1.16#

title