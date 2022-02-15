Ekinözü Kaymakamı Abdülhamit Bağış, görevine başladı - Haberler
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Ekinözü Kaymakamı Abdülhamit Bağış, görevine başladı

AA, Murat Yardımcı - Güncel
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Ekinözü Kaymakamı Abdülhamit Bağış, görevine başladı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine atanan Kaymakam Abdülhamit Bağış, görevine başladı.

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine atanan Kaymakam Abdülhamit Bağış, görevine başladı.

Ekinözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 109. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Bağış'ın Kaymakam olarak atandığı ilçede görevine başladığı belirtildi.

AA / Murat Yardımcı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Abdülhamit Bağış, Kahramanmaraş, Ekinözü, Güncel, Haberler

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