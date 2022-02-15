Ekinözü Kaymakamı Abdülhamit Bağış, görevine başladı

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine atanan Kaymakam Abdülhamit Bağış, görevine başladı.

Ekinözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 109. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Bağış'ın Kaymakam olarak atandığı ilçede görevine başladığı belirtildi.