Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz

İSTANBUL'da yaşayan şarkıcı Ekin Uzunlar, Trabzon'da ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalışan ve sosyal medyada fenomen olan Mustafa Arslan ile buluştu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yaşayan şarkıcı Ekin Uzunlar, Trabzon'da ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalışan ve sosyal medyada fenomen olan Mustafa Arslan ile buluştu.

Daha önce 6 yaşındaki Mustafa'ya kemençe hediye edip evine gönderen Uzunlar, küçük Mustafa ile İstanbul'daki bir restoranda buluştu. Yaşanan sürpriz buluşma renkli dakikalara sahne olurken, Uzunlar küçük hayranı ile bir de düet yaptı.

Sohbetin ardından ikili, birlikte kemençe çalarak görüşmeyi sonlandırdı.