Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı tüm diziler
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Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı tüm diziler

25.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:44
Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı tüm diziler

Ekin Mert Daymaz magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ekin Mert Daymaz Not Defter, Çilek Kokusu gibi dizilerde rol aldı. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı diziler

Ekin Mert Daymaz magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ekin Mert Daymaz Not Defter, Çilek Kokusu gibi dizilerde rol aldı. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı diziler. İşte Ekin Mert Daymaz hakkındaki tüm detaylar...

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir.Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

EKİN MERT DAYMAZ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018 – Ağlama Anne (Mert) (TV Dizisi)

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2018 – Aşktroloji (Cem) (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Şahin) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Savaş Göçer) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Volkan) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Egemen) (TV Dizisi)

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