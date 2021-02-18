Ek ders ücreti ne kadar? 2021 öğretmen ek ders ücreti hesaplama

Ek ders ücreti ne kadar? Sorusu 2021 yılında öğretmenler tarafından merak edilmekte. Sınıf öğretmenleri haftada 15 saat çalışmaktadırlar. Haftada 15 saat de 3 güne tekabül etmektedir. Öğretmenler haftada 30 saat derse girerler. Bu 30 saat de 5 gün sürmektedir. İşte 2021 öğretmen ek ders ücreti hesaplama

Öğretmenler maaşlarını 15 saat ders karşılığı alırlar. Ancak hafta içerisinde çalışma saatlerini 30'a tamamlarlar. Bu şekilde de 15 saatin üzerinde girmiş oldukları dersler için ek ders ücreti alırlar. 30 saat derse giren bir öğretmen eğer isterse 10 saat DKY kursunda ders verebilir. Çünkü öğretmenlerin haftada 40 saat ders verme hakları vardır. Peki ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2021 ek ders ücreti ne kadardır? Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadardır? Ek ders ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

2021 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 Yılının Ocak-Haziran ayları:



2021 yılının Ocak-Haziran döneminde maaş katsayısı 0,165786 olarak açıklanmıştır.

Buna göre 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 23,21 ₺, net ek ders ücreti ise 19,55 ₺'dir.

%20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 18,39 ₺'dir.

Gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 20,95 ₺, %20 vergi dilimi için 19,71 ₺ olmuştur.

2021 Yılının Temmuz-Aralık ayları:

2021 yılının Temmuz-Aralık döneminde maaş katsayısı açıklanmamıştır. Açıklandığında ilgili tutarlar burada görünecektir.

2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu

2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi) Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 23,21 19,55 18,39 Gece Ücreti 24,87 20,95 19,71 Temmuz-Aralık Dönemi Gündüz Ücreti Katsayılar açıklanmadı. Gece Ücreti

Yüksek Lisans Yapmış Öğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi) Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 24,37 20,53 19,32 Gece Ücreti 26,11 21,99 20,69 Temmuz-Aralık Dönemi Gündüz Ücreti Katsayılar açıklanmadı. Gece Ücreti

Yüksek Lisans Yapmış Öğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi) Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 24,37 20,53 19,32 Gece Ücreti 26,11 21,99 20,69 Temmuz-Aralık Dönemi Gündüz Ücreti Katsayılar açıklanmadı. Gece Ücreti

Yüksek Lisans Yapmış Öğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi) Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 24,37 20,53 19,32 Gece Ücreti 26,11 21,99 20,69 Temmuz-Aralık Dönemi Gündüz Ücreti Katsayılar açıklanmadı. Gece Ücreti

Ek Ders Ücreti Nedir?

Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaş karşılığında girmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısından fazla girdiği dersler için ders saati başına ödenen ücrettir.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır. Hesaplanan tutardan çalışanın bulunduğu vergi diliminin oranına göre (%15, %20 gibi) gelir vergisi ve damga vergisi (bu yazının yazıldığı tarihte çalışanlar için binde 7,59) hesaplanarak düşülür ve kalan ücret ödenir.

Ek Ders Ücreti Hesaplama Örneği

Gelir Vergisi Dilimi = %15

Damga Vergisi Oranı = %0,759 (Binde 7,59)

Maaş Katsayısı = 0,146061

Gündüz Ücret Katsayısı = 140

Ders Saati Sayısı = 10

Brüt Ücret = 10 x 0,146061 x 140 = 204,49

Gelir Vergisi Tutarı = 204,49 x 0,15 =30,67

Damga Vergisi Tutarı = 204,49 x 0,00759 =1,55

Net Ücret (Ele Geçen) = 204,49 - (30,67 + 1,55) = 172,27