EİB'den, belediyeler Kemeraltı Çarşısı'na taşınsın önerisi
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EİB'den, belediyeler Kemeraltı Çarşısı'na taşınsın önerisi

23.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:56
EİB'den, belediyeler Kemeraltı Çarşısı'na taşınsın önerisi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 30 Ekim'deki deprem sonrası binaları hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na taşınmasını önerdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 30 Ekim'deki deprem sonrası binaları hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na taşınmasını önerdi.

Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş ile iş birliği yapmasını talep etti.

Kemeraltı'ndaki binalara taşınmasını Mimarlar Odasının da desteklediğini aktaran Eskinazi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'na taşınırsa oraları hem hareketlenir hem de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesinde Kalıcı Statüye kavuşmasına katkı sağlanmış olur."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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