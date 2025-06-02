Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (2 HAZİRAN 2025)

Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (2 HAZİRAN 2025)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili süre daralıyor. Vatandaşlar "Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?" ve "Ehliyet yenileme ücretleri 2025'te ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? İşte, 2 Haziran 2025 itibarıyla güncel bilgiler…

Ehliyet yenileme süreciyle ilgili zaman daralırken, birçok vatandaş son başvuru tarihi ve güncel ücret tarifesiyle ilgili detayları merak ediyor. Başvurularını henüz yapmamış olan sürücüler, son tarihin uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak resmi açıklamaları ve başvuru esnasında ödenecek harç ve kart bedellerini yakından takip ediyor. Peki, ehliyet yenileme için belirlenen son gün hangi tarih? 2 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar ve güncel bilgiler…

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip çipli sürücü belgeleriyle, eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugüne dek toplam 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulundu. Ancak halen yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmayı sürdürüyor.

Eğer eski tip sürücü belgesi sahipleri 1 Ağustos 2025'e kadar yenileme işlemlerini tamamlamazsa, bu tarihten itibaren belgeleri geçersiz sayılacak ve resmi olarak kullanım haklarını kaybedecekler.

Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (2 HAZİRAN 2025)EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak.

Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (2 HAZİRAN 2025)EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

Ancak bu tarihten sonra, yani 1 Ağustos itibarıyla, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak.

Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki 3 aylık süre içinde başvurusunu tamamlayan sürücüler, yaklaşık 7.423 TL'lik ek maliyetten kurtulmuş olacak.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle son günlerde yaşanabilecek başvuru sıkışıklığından etkilenmemek ve düşük ücret avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların, en kısa sürede bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.