Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)

Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)
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Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili süre daralıyor. Vatandaşlar "Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?" ve "Ehliyet yenileme ücretleri 2025'te ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? İşte, 18 Haziran 2025 itibarıyla güncel bilgiler…

Ehliyet yenileme süreciyle ilgili zaman daralırken, birçok vatandaş son başvuru tarihi ve güncel ücret tarifesiyle ilgili detayları merak ediyor. Başvurularını henüz yapmamış olan sürücüler, son tarihin uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak resmi açıklamaları ve başvuru esnasında ödenecek harç ve kart bedellerini yakından takip ediyor. Peki, ehliyet yenileme için belirlenen son gün hangi tarih? 18 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar ve güncel bilgiler…

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip çipli sürücü belgeleriyle, eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugüne dek toplam 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulundu. Ancak halen yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmayı sürdürüyor. Eğer eski tip sürücü belgesi sahipleri 1 Ağustos 2025'e kadar yenileme işlemlerini tamamlamazsa, bu tarihten itibaren belgeleri geçersiz sayılacak ve resmi olarak kullanım haklarını kaybedecekler.

Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)Ehliyet yenilemede son gün ne zaman

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak.

Ancak bu tarihten sonra, yani 1 Ağustos itibarıyla, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak.

Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki 3 aylık süre içinde başvurusunu tamamlayan sürücüler, yaklaşık 7.423 TL'lik ek maliyetten kurtulmuş olacak. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle son günlerde yaşanabilecek başvuru sıkışıklığından etkilenmemek ve düşük ücret avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların, en kısa sürede bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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