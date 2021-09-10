Eğribel Tüneli yıl sonunda tek tüpten ulaşıma açılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'un iç kısımdaki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin tek tüpünün bu yıl sonunda ulaşıma açılacağını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'un iç kısımdaki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin tek tüpünün bu yıl sonunda ulaşıma açılacağını bildirdi.

Sabri Öztürk, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin Zeytinlik Semtindeki binasında düzenlediği basın toplantısında, kentteki yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım noktalarında fındık alımlarına devam ettiğini dile getiren Öztürk, tüm üreticileri acele etmeden fındıklarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Öztürk, Dereli ve Doğankent ilçesinde geçen yıl yaşanan selin ardından inşa edilen yapıların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, Dereli ilçesindeki dükkan inşaatlarının yüzde 95 seviyelerinde olduğunu, konutların inşaatının ise tamamlandığını kaydetti.

Giresun'un Karadeniz'den İç Anadolu'ya ulaşım sağlayan Giresun-Dereli yolu ve Eğribel Tüneli'nin inşaatlarının sürdüğünü ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktasında Dereli yolu inşaatı sorunsuz şekilde ilerliyor. Sayın Bakanımızın bize taahhüdüdür 2021 sonunda inşallah Dereli yolunun tamamı bitmiş olacak diye inşallah bekliyoruz. Bu arada Eğribel Tüneli de bu yolun devamı, Eğribel Geçidi kış şartlarında özellikle çok ağır koşullar altında kalmasından dolayı bu tünel son derece önemli. Karadeniz'in iç bölgeye geçişte en kısa koridor olması tünelin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Eğribel Tüneli'ndeki çift tüpten biri bu yıl sonunda kullanıma açılacak. Böylece bizim iç bölgelere geçişimiz, Sivas, Erzincan, Kayseri, GAP bölgesi, özellikle Giresun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki bu koridorun aktif ulaşma imkanın sağlanması bu yolu çok daha aktif hale getirecek, bu iki liman arasında ticari bağları artıracaktır diye düşünüyoruz."

Öztürk, inşa edilecek Giresun Balıkçı Barınağı'nın Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük balıkçı barınağı olacağını vurgulayarak, "Özellikle büyük balıkçı teknelerinin rahat yanaşabileceği, sığınabileceği bir barınak, bu da Giresun'un büyük ihtiyacını karşılaşacak bir yatırım." dedi.

Giresun Atatürk Stadı'nın yıkımının devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Yerine Giresun'a nefes aldıracak güzel bir Millet Bahçesi projesi yapılacak. Giresun maalesef alan darlığı nedeniyle başından bu yana çarpık kentleşmiş. Belki 70-80 yıldır çarpık kentleşmişiz. Yollarımız dar, parklarımız dar. Bu anlamda stat yerinin gerçekten millet bahçesi yapılması, nefes aldıracak, önemli bir ihtiyacı karşılayacak proje olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabri Öztürk, kente yeni bir adalet sarayı yapılacağını ifade ederek, "İhaleye hazırlanması için projesinin şu anda ayrıntıları kaldı. İnşallah bu aylarda projesi tamamlandığında yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak. Biz de takipteyiz, hızla inşallah ihalesini yaptırarak, temelini atıp Giresun'a kazandıracağız." diye konuştu.

Giresun'a yakışan bir kültür merkezi yapım ihalesi için Giresun Valiliği'ne eylül sonunda ihale yapma talimatı verileceğini belirten Öztürk, hedeflerinin 2022 sonunda kültür merkezini tamamlayıp Giresun halkının hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

Eski ticaret lisesi binasının Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceği bilgisini veren Öztürk, bu binanın müze olarak kullanılacağına aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin