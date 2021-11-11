Eğri yapılan iki minare yıkılıyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yeni yapılan Emir Sultan Caminin eğri olan minareleri yıkılarak yerine yenisi yapılacak.

Adıyaman'da hayırseverlerin yardımı ile yapılan Emir Sultan Caminin iki minaresinin eğri olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz aylarda esen şiddetli rüzgarda kubbenin üzerindeki kurşun düştü. Bunun üzerine tamir için iskele kuruldu. İskele kurulduğunda minarede çatlaklar fark edildi.

Adıyaman Üniversitesi'nden minarenin durumuyla ilgili uzman görüşü istendi. Caminin 2 minaresinin hem eğri hem de yapılması gerekenden uzun olduğu teknik olarak ortaya konuldu. Bunun üzerine minareler yıkılmaya başlandı.

Emir Sultan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Çalış, minarelerin camiden ayrı yapıldığını ve hayırsever bir kişi tarafından üstlenildiğini belirterek, "Hayırsever bir vatandaşımız tarafından yapılan minarelerin 60 santim eğri olduğu tespit edildi. Ayrıca minarelerin kapladığı alan bakımından uzunluğunun 35 metre olması gerekirken, 47 metre yapıldığı ve bunun tehlikeli olacağı bildirildi. Minareleri yaptıran hayırsever vatandaşımız minareleri yıktırarak yerine yenisini yaptıracak" dedi.

Başkan Çalış ayrıca, "Şuana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcayarak yaptığımız camimizi 2 aya kadar açmayı planlıyoruz. Ancak bazı eksikliklerimiz için yaklaşık 500 bin TL'lik daha desteğe ihtiyacımız var. Halılarını serdiğimiz camimizin diğer ihtiyaçlarını da biran önce giderip camimizi ibadete açacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN