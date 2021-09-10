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Eğlenmeye giderken kaza yaptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğlenmeye giderken kaza yaptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanına gittiği iddia edilen gencin kullandığı otomobil bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanına gittiği iddia edilen gencin kullandığı otomobil bahçe kapısına çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eğlence mekanına gitmek için yola çıkan 20 yaşındaki Süleyman Şevik'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarparak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağılık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumunda bulunan Mustafa Şahan'a ilk müdahaleyi yaparak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını gerçekleştirirken, acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Şahan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

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