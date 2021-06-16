Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti

Birleşik Krallık'ta yaşayan 20 yaşındaki Mollie Wood, arkadaşlarıyla eğlenmek için gitttiği bara, dekoltesi nedeniyle alınmamasına tepki gösterdi. Mollie Wood, kendisine yönelik tutumun yanlış olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta dikkat çeken bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Mollie Wood, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği barda, yetkililerin tepkisiyle karşılaştı. Bar yetkilileri, Wood'un kıyafetinin çok açık olduğunu belirterek, bara girmesine engel oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Wood, bir erkek yöneticinin göğüs dekoltesini "bir erkeğin gömleksiz olmasına eşit" olduğu için üstünü "uygunsuz" olarak nitelendirdiğini iddia ederek sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

"BU ŞEKİLDE SERVİS YAPAMAYIZ" DEDİLER

Siyah, boyundan askılı, göğüs dekolteli bir kıyafet giyen genç kadın, ''Söz konusu yönetici bu şekilde servis yapamayacaklarını söyledi. Durmamız için bağırdığında barın yarısına kadar yürümüştük. 'Buraya giremezsin, uygunsuz giyinmişsin. Böyle bir bluz giyemezsin' diye bağırıyordu. Ben de neyin uygunsuz olduğunu sordum. O da bana 'bir erkeğin üstsüz olması gibi bir şey bu. Üzeri çıplak olan erkekleri de buraya almıyoruz' dedi'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

"ÜST GİYİYORDUM, ÜSTSÜZ DEĞİLDİM"

Genç kadın o gün dört bara bir daha girdiklerini ancak böyle bir muamele ile karşılaşmadığını söyledi. ''Ona beni üstsüz bir adamla karşılaştırmanın ne kadar cinsiyetçi olduğunu söyledim. Üst giyiyordum. Üstsüz değildim'' diyen kadın, yaşanılanlardan dolayı utanç duyduğunu söyledi.

355.000 kez izlenen bir videoda Wood, ''Boğazlı bir kazak giysem bile yine göğüslerim göze çarpıyor. Çünkü büyükler. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok'' dedi.