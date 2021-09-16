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Eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da gece eğlence dönüşü 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu kamyonet, tıra arkadan çarptı.

Antalya'da gece eğlence dönüşü 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu kamyonet, tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada araçtan fırladığı iddia edilen üniversite öğrencisi genç, hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Aksu ilçesi D-400 karayolu üzerinde gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Serik ilçesinde ikamet eden üç arkadaş Mert A., Şakir A. ve Şadi Can, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir restorandaki konsere gelerek gece saatlerine kadar eğlendi. 3 arkadaş konser bitiminde Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan evlerine doğru dönüşe geçti. Bu sırada Mert A.'nın kontrolünde bulunan kamyonet Abdurrahmanlar Kavşağı'nda aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Süratli olduğu iddia edilen araçta bulunan Şadi Can, çarpmanın şiddeti ile araçtan fırladı. Şakir A. ve Mert A. ise yaralandı. Durum diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekibi sevk edildi.

Askere gitmek için üniversiteyi dondurmuş

Sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan araçtan fırlayan Şadi Can, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin Kasım ayında askere gitmek için Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetim Mühendisliği bölümündeki eğitimini dondurduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer iki arkadaşın ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaşanan korkunç kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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