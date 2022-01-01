Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası

AYDIN (DHA) - BURSA'da, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği evde Muhammed Ali Aydın'ı (19) tabancayla kasığından vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Batuhan Yıldız (22), müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan da 2 yıl hapis cezasına, Cem Çalışkan (24) ile Hakan Ayna'ya (24) ise 'yardım etmek ve suçu bildirmemek' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl aralık ayında Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Yeşil Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Muhammed Ali Aydın, arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı, bir daha da dönmedi. Arkadaşları, Aydın'ın yanına gideceğini söylediği arkadaşı Hakan Ayna'nın evine gitti. Aydın'ın arkadaşları, kapıyı açan olmayınca binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla Hakan Ayna'nın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydın'ı evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Muhammed Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahkeme heyeti, Batuhan Yıldız'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'Ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanıklar Hakan Ayna ile Cem Çalışkan'a ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.