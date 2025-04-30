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"Zorunlu eğitim kısalacak mı?" sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında, "12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Bakan Tekin, "Ortaya çıkan formüller var. 12 yıllık eğitimle ilgili bir karar söz konusu değil. Biz bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

BAKAN TEKİN'DEN "ZORUNLU EĞİTİM" AÇIKLAMASI

Bu konudaki tartışmaları takip ettiklerini ancak bir karar almadıklarını belirten Bakan Tekin, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, bu 4+4+4 gelinceye kadar, yani 2011 yılına kadar 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim vardı. Yani Türkiye'de zorunlu eğitim 8 yıldı. 4+4+4'le beraber 12 yıla çıkartıldı. 12 yıla çıkartılmasıyla beraber Türkiye'de ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 60'lardan yüzde 90'lara çıktı. Yani nüfusumuzun lise öğrencilerimizin okuma oranları çağ nüfusu itibariyle yani o yaş grubundaki çocuklarımızdan 2011 yılı itibariyle 60 tanesi lise eğitimi alırken bugün 90 tanesi ve arzu ettiğimiz şeye ulaşmış olduk hemen hemen. Bu bizim için önemli bir gösterge. Yani bunu bir yere not etmek lazım.

Şimdi gelinen noktada kamuoyunda şu tür tartışmalar yaşanmaya başlandı. Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve bu anlamda hizmet sektörü nitelikli eleman bulamamak konusunda bizi eleştirmeye başladılar.

"LİSE 2-3 YIL OLSUN ŞEKLİNDE TARTIŞMALAR VAR"

Böyle olunca biz de bu hani kamuoyunda böyle bir talep gelirse bu tartışılabilir dedik. Nitekim tartışılsın istemiştik, tartışılıyor da. Çok değişik platformlarda bu konular tartışılıyor. Ticaret Odaları tartışıyor, Sanayi Odaları tartışıyor. Ortaya çıkan formüller var. İşte kimisi yani lise eğitimi totalde 12 yıllık eğitimle ilgili bir karar söz konusu değil. Ama bazı öğrenciler için önerilen modeller arasında 4+4, 3. dörtle ilgili 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, mesleki eğitime yönlendirilsin çocuklar gibi tartışmalar var.

"ŞU AN ALINMIŞ BİR KARARIMIZ YOK"

Biz bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunları alıp bunları siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla, kabinede istişare ederiz ve ondan sonra bir karar almamız gerekirse alırız. Şu an alınmış bir kararımız yok. Sadece bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz diyelim."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Eğitim diye bir şey kalmadı ki çocuklara dadanan imamhatiplilere tarikatlara teslim uzasa ne olur kısalsa ne olur

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Haber YorumlarıOkuYorum:

Aman hemen karar almayın sakın!! .. Memleketi işsiz üniversite mezunlarıyla doldurun tamamen.. Memleketteki en büyük sorunlardan biri için acele etmeyin sakın ha, okumak istemeyen çocukları liselere hapsetmeye devam edin, ne çırak olabilsinler ne de masa başı işi bulabilsinler..

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Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Çok uzun gerekli değil aynı dersleri tekrar tekrar almanın pekte mantıklı bir tarafı yok. 4 3 3 iyidir fazlası boş döngü.

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Haber YorumlarıBüşra :

Lüzumsuz bakanlıklar acilen kapatılmalı. Devletin sırtındaki kamburu biraz hafifletmeniz lazım. Her şeyi halktan beklemeyin ağır vergiler altında halk iyice ezildi.

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Haber YorumlarıMahmutabla:

Nasıl olur da istisnasız bütün eğitimciler ve toplumun tamamı bu konuda hemfikir oluyor da sizler hala düşünmekte kararsız kalıyorsunuz. Aslında öyle bir dertleri de yok o ayrı. Vatana ihanetin en büyüğü tartışmasız lisenin zorunlu olmasıdır. 25 yıllık eğitimciyim bu kadar kötü bir karar hiç olmamıştı eğitimde. Emin olun mantar gibi imam hatiplerin açılması bu kadar kötü değil. En azından oralara göndermek istemeyen yine göndermez.İmamhatipler de şikayetçi üstelik bu durumdan ki haklılar..

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Haber YorumlarıKenan Erpir:

Tabi caaannnıım 5 yaşında ana okulla bebeleri alalım bence 16-20 sene okul yetmez 50-60 sene okutalım. Eğitim şart. 24 li yaşlarda okullardan mezun olan bir dolu boş, bilgisiz, yeteneksiz üniversite mezunu iş bulamıyor, para kazanamıyor dolayısı ile evlenemiyor. Halbuki ağaç yaşken eğilir. Dönün bakın bakalım gerçek para sahipler kaç yaşında iş dunyasina girmiş, kaç yaşında evlenmiş? Bu kadar uzun okuma süresi saçmalıktır. nüfusu azaltmak için planlanan devasa bir oyundur.

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