ZBEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü AB Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Ulubeyli ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Arslan'ın yer aldığı AB Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

2023 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) faaliyeti kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 153 adet proje teklifinin bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirme süreci sonucunda Ulubeyli ve Arslan'ın yer aldığı "Discover the know-how of construction professionals" projesi destek almaya hak kazandı. Ortakları arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Vilnius College of Technologies and Design, Warsaw University of Technology, Polish Association of Building Managers, TAV İnşaat ve Çelik İnşaat'ın yer aldığı proje 24 ay sürecek.

Proje başvuru aşamasında desteklerini esirgemeyen ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarını sunan Ulubeyli ve Arslan, proje ortağı olan bütün katılımcı kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ZONGULDAK