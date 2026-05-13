Minik yüreklerden büyük coşku

Yunusemre'de 170 ana sınıfı öğrencisi, yöresel halk oyunları ve renkli gösterileriyle izleyenlerden tam not aldı. Velilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar hem 23 Nisan coşkusunu yaşadı hem de kültürel mirası sahneye taşıdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu'nda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Okulda eğitim gören 8 ana sınıfındaki toplam 170 minik öğrenci, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarını sergileyerek adeta kültür şöleni yaşattı. Veliler ise çocuklarının sahne performanslarını cep telefonlarıyla kaydetmek için yoğun çaba gösterdi.

Muradiye Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nermin Eren, 23 Nisan haftasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaylar nedeniyle birçok etkinliğin iptal edildiğini hatırlatarak, velilerden gelen talep doğrultusunda çocukların bu coşkudan mahrum kalmaması için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 aylık hazırlık sürecinin ardından çocukların sahneye çıktığını belirten Eren, "Çocuklarımız 23 Nisan coşkusunu yaşarcasına sahnede tüm performanslarını sergiledi. Bizler de veliler olarak yüzleri gülen çocuklarımızın sahnedeki performanslarını beğeniyle izledik." dedi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Beyhan Oral ise "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği kapsamında okulun 8 ana sınıfında eğitim gören toplam 170 öğrenci tarafından 8 ayrı gösteri hazırlandığını ifade etti.

Gösterilerde Türk kültürü ve yöresel mirasın yaşatılmasına özen gösterdiklerini kaydeden Oral, "Çocuklarımızın kendi kültürümüzle, kendi değerlerimizle ve müziklerimizle büyümelerini amaçlıyoruz. Gösterilerimizde Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarına yer verdik. Kafkas, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin oyunlarını çocuklarımız sahneledi." diye konuştu.

Etkinlikte sahne alan minikler performanslarıyla büyük beğeni toplarken, okul bahçesine gelen palyaçolar da öğrencilere balon dağıtıp yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi. Renkli anların yaşandığı program, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı