Haberler

Yüksekovalı öğrenci ezan okuma yarışmasında bölge birincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Üveys Miraç Tatlı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' bölge birincisi oldu. Tatlı, Türkiye finallerinde Hakkari ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge birincisi, Hakkari Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Üveys Miraç Tatlı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, adaylar jüri önünde performanslarını sergiledi. Ses, makam ve uygulama kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Üveys Miraç Tatlı, rakiplerini geride bırakarak bölge birinciliğine ulaştı.

Elde edilen başarının ardından açıklamalarda bulunan Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can, öğrencinin başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Can, Tatlı'nın disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Öğrencimizin sergilediği azim ve disiplinli çalışma meyvesini verdi. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki öğrencimiz, Konya'da yapılacak olan Türkiye finallerinde de hem ilimizi hem de bölgemizi en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

Bölge birincisi Üveys Miraç Tatlı, 5 Mayıs tarihinde Konya'da düzenlenecek olan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finalleri'nde Hakkari ve Doğu Anadolu Bölgesini temsil edecek. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

