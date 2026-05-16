Yüksekova'da TÜBİTAK şenliği: Bilim ve yöresel lezzetler bu fuarda buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 36 öğrenci ve 18 danışman öğretmenin 3 aylık çalışmasıyla 18 projeyi ziyaretçilere sundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Sergide, 36 öğrenci ve 18 danışman öğretmenin yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucunda hazırladığı 18 farklı proje ile yöresel yemek çeşitleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan okul müdürü Kenan Canan, öğretmen ve öğrencilerin fuara büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, "Zorlu bir süreçte güzel eserler ortaya çıktı. Bilim fuarlarının artması öğrencilerimizi daha güzel yerlere taşıyacaktır. Özellikle bu projeler sayesinde Türkiye genelinde başarılı işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kurum olarak öğrencilerimize her alanda eğitim desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
