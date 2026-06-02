Yüksekova'da 'Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi' açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki fen lisesi bünyesinde kurulan 'Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından desteklenen ve kentte alanında ilk olma özelliği taşıyan atölyenin açılış programı Yüksekova Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı; teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının gençlerin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişim göstermelerinin önemine değinen Sanlı, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Yüksekova'daki gençlerin de bilim ve teknoloji alanlarında önemli başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Sanlı, şöyle konuştu:

"Bugün burada olmamız son derece kıymetli. Burası Yüksekova ve burası bizim vatan toprağımız. Buradaki gençler bizim gençlerimizdir. Türkiye'den çıkmış ve dünyada uzay sanayisindeki gelişmelere öncülük etmiş çok sayıda bilim insanı bulunuyor. Bu başarıların temelinde teknolojiyle iç içe geçen eğitim süreçleri yer alıyor. Yüksekova'dan da neden böyle gençler yetişmesin."

Kendilerini Yüksekova'da ağırlayan okul yönetimi, yerel yöneticiler ve eğitim camiasına teşekkür eden Sanlı, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan da, Yüksekova gibi bir bölgede astronomi, uzay ve havacılık atölyesinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin bilimsel çalışmalarla buluşmasının önemine dikkat çeken Doğan, iş insanları olarak bölgedeki öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Bilim ve teknolojinin sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Doğan, yerel iş insanlarının ve bölge halkının da bu tür projelere destek vermesinin önem taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Atölyede kurulan ekipmanları inceleyen katılımcılar, yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program, projeye katkı sunan kişi ve kurum temsilcilerine plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - HAKKARİ

