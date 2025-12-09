Üniversitelerin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Konusundaki Hazırlıksızlığı Eleştirildi

İSTANBUL Aydın Üniversitesi STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Devrim Akgündüz, "Pandemi dönemi yükseköğretim için bir kırılma noktası oldu. Ancak üniversiteler hala olağanüstü durumlara karşı tam anlamıyla hazırlıklı değil. Öğrencinin derse yüz yüze, çevrim içi veya kayıt üzerinden erişebilmesi; sınav sistemlerinin akıllı ölçme araçlarıyla desteklenmesi ve yapay zeka tabanlı kampüs modeline geçilmesi zorunluluk haline geldi" dedi.

Pandeminin yalnızca sağlık alanını değil aynı zamanda yükseköğretimi de tarihinin en büyük stres testine zorladığını söyleyen Prof. Dr. Akgündüz, "Çevrim içi ders süreci pedagojik temele dayanmayan acil bir modeldi. Dijitalleşme yalnızca dosya yükleyip sınav yaparak olmaz. Ölçme-değerlendirme süreçleri tartışmalı hale geldi. Öğrenci katılımı düştü ve uygulamalı dersler kağıt üzerinde yürütüldü" diye konuştu.

Prof. Dr. Akgündüz, "Pandemi döneminde yapay zeka eğitim alanında otomatik geri bildirim, öğrenme analitiği, ölçme-değerlendirme ve kişiselleştirilmiş öğrenme gibi konularda büyük bir dönüşüm başlattı. Buna rağmen yükseköğretim bu dönüşümü stratejik bir modele dönüştürmedi. Biz yüz yüze eğitimin dijital kopyasını oluşturduk. Oysa çevrim içi eğitimin kendi dinamiği, pedagojisi ve tasarımı vardır" ifadelerini kullandı.

Pandeminin ardından üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitime dönmesiyle dijitalleşme meselesinin rafa kalktığını dile getiren Prof. Dr. Akgündüz, "Bugün çoğu üniversitede hibrit altyapı yok veya çok yetersiz. Dersler yine mekan ve zamana bağlı yürütülüyor. Yapay zeka destekli öğrenme sistemleri kurumsal hale gelmedi" dedi.

'TECRÜBEMİZ VAR AMA SİSTEMİMİZ YOK'

Prof. Dr. Akgündüz, "En büyük problem kazanılan tecrübelerin kalıcı sisteme dönüştürülememesidir. Biz krizi yaşadık ama o krize uygun sistemi kurmadık. Yapay zekayı eğitim sisteminin merkezine değil kenarına koyduk. Bugün bile 7 gün 24 saat erişilebilir, esnek, harmanlanmış ve yapay zeka destekli öğrenme modelini hayata geçiremediysek yeni bir olağanüstü durumda yine hazırlıksız yakalanacağız" diye konuştu.

Yükseköğretimin iki yoldan birini seçmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akgündüz, "Ya geleneksel modeli sürdürmek ya da esnek, hibrit, yapay zeka temelli ve krizlere dirençli yeni bir sistem inşa etmek. Bu yalnızca teknolojik değil aynı zamanda eğitim politikası ve öğrenme felsefesi meselesidir. Pandemi pahalı bir dersti, yapay zeka ise kaçınılmaz bir gelecek. Bu geleceği okuyabilirsek kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Yeni bir pandemi, deprem, küresel kriz veya teknolojik kırılma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, "Olası bir senaryoda üniversitelerin sistemlerini otomatik devreye sokup sokamayacağı kritik bir sorudur. Bugün bu soruya çoğu üniversite için verilecek cevap ne yazık ki 'hayır'dır" dedi.

