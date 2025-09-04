Haberler

Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde karşılaştığı öğretmenin anlattıkları karşısında duygusal anlar yaşadı. Öğretmen Kübra Aydın, hukuk fakültesini kazanan öğrencisinin babasının 3 aydır yoğun bakımda olduğunu gözyaşlarıyla dile getirince, Vali Aydoğdu da telefona sarılarak öğrenciyi aradı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezinde yürüdüğü sırada karşılaştığı öğretmen Kübra Aydın'ın anlattıklarıyla duygusal anlar yaşadı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan öğrencisinin babasının 3 aydır yoğun bakımda olduğunu söyleyen öğretmen, burs ve yurt ihtiyacını gözyaşlarıyla dile getirdi.

VALİ AYDOĞDU TELEFONA SARILDI

Öğrencisinin yaşadığı zorlukları aktarırken duygulanan Kübra öğretmen, Vali Aydoğdu'dan destek istedi. Bunun üzerine cep telefonunu çıkaran Vali Aydoğdu, öğrenci Yunus Emre'yi arayarak hem babasına geçmiş olsun dileklerini iletti hem de eğitim hayatında yalnız olmadığını vurguladı.

"SENİN BÜTÜN İŞLERİNİ ÇÖZECEĞİM"

Bir hayli duygulandığı gözlenen Aydoğdu, görüşmede "Yunus Emre, ben senin bütün işlerini çözeceğim. Akşam da sana çay içmeye geleceğiz" diyerek burs ve öğrenim yardımı sözü verdi.

"İYLİK BULAŞICIDIR"

Yaşanan bu anlar çevrede bulunanları da duygulandırırken, Vali Aydoğdu ile öğretmenin gösterdiği duyarlılık kısa sürede sosyal medyada takdir topladı. Paylaşımlarda "İyilik bulaşıcıdır" notu öne çıktı.

Yorumlar (3)

Fatih Yavuz:

Öğretmen dediğin böyle olur. Sadece sınıfta ders anlatıp gitmez. Öğrencisini evladı gibi görüp, onun istikbali için mücadele eder. Saygıyla ellerinden öperim...

5
0
yanıtYanıtla
Menderes akdag:

vali beye de ogretmen hanima da tesekkurler.arkadasin babasinada Rabbim sifa versin

0
0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Bu Dünya iyilerin ve namaz kılanların sayesinde ayakta duruyor.

0
0
yanıtYanıtla
