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YÖK ve TASEV Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programları Açacak

YÖK ve TASEV Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programları Açacak

Eğitim Haberleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) arasında imzalanan protokol kapsamında; 3 üniversitede ayakkabı teknolojisi mühendisliği lisansüstü programları açılması kararlaştırıldı. Protokol ile TASEV, yüksek lisans öğrencilerine aylık net asgari ücretin 1,5 katı, doktora öğrencilerine ise 2 katı burs ödemesi yapılacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) arasında imzalanan protokol kapsamında; 3 üniversitede ayakkabı teknolojisi mühendisliği lisansüstü programları açılması kararlaştırıldı. Protokol ile TASEV, yüksek lisans öğrencilerine aylık net asgari ücretin 1,5 katı, doktora öğrencilerine ise 2 katı burs ödemesi yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Eğitim

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