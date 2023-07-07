YÖK ve TASEV Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programları Açacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) arasında imzalanan protokol kapsamında; 3 üniversitede ayakkabı teknolojisi mühendisliği lisansüstü programları açılması kararlaştırıldı. Protokol ile TASEV, yüksek lisans öğrencilerine aylık net asgari ücretin 1,5 katı, doktora öğrencilerine ise 2 katı burs ödemesi yapılacak.