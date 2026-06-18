BUÜ'lü akademisyenler lise öğrencileriyle buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Programda, yapay zeka çağında geleceğin meslekleri, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosistemi ve sahadaki teknolojik kısıtlar ele alındı.

Program kapsamında "Yapay Zeka Çağında Geleceğin Meslekleri ve Dijital Dönüşüm" başlıklı kapsamlı bir sunum gerçekleştiren BUÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, yapay zekanın tarihi gelişimini kurallara dayalı ilk dönemden kendi kendine öğrenen modern algoritmalara uzanan üç temel evre üzerinden aktardı. Teknolojinin insanlığa hükmedecek bir güç ya da korkulacak bir unsur olarak görülmesinin doğru olmadığını ifade eden Doç. Dr. Cicioğlu, yapay zeka sistemlerinin mühendislik çerçevesinde doğru kararlar vermeyi sağlayan birer "karar destek mekanizması" olarak kurgulandığını belirtti. Tıp, ziraat, eğitim ve sanayi gibi tüm bilim dallarında optimizasyon için bu teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cicioğlu; geleceğin dünyasında hayatta kalabilmek adına gençlerin bilgi depolayan bireyler olmak yerine algoritmik, eleştirel ve sorgulayıcı düşünce yapısını benimsemeleri, veri okuryazarlığı ile temel programlama dillerine hakim olmaları ve projeler üzerinden kendilerini geliştirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

"Gelecekte en kıymetli şey insani değerler olacak"

Yapay zekanın hayatın her alanına entegre olduğu bu dönüşüm sürecinde insani vasıfların önemine dikkat çeken BUÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Aydemir ise öğrencilere algoritmik düşünceyi geliştirirken robotlaşmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yapay zekanın günümüzün karmaşık operasyonlarını kolaylaştıran modern bir hesap makinesi işlevi gördüğünü dile getiren Doç. Dr. Aydemir, makinelerin kendilerine sunulan bilgilerin ötesine geçemeyeceğini, insanı farklı kılan asıl unsurun ise Allah'ın bahşettiği ilham ve sezgisel sınırlar olduğunu aktardı. Günümüz dünyasında iyi insan olmak, çevreye fayda sağlamak, dil, matematik ve edebiyat becerilerini geliştirmenin yanı sıra sanatsal ve duygusal yönleri ihmal etmemenin önemine değinen Aydemir, bu alanlarda kazanılan yetkinliklerin mühendislik ya da tıp gibi hangi meslek seçilirse seçilsin yapılan işe doğrudan değer ve kıymet katacağını ifade etti.

"Hayalin sınırı olmadığı için yapay zeka insanın önüne geçemez"

Teknofest süreçlerinin ardından kendi fikirlerini bir girişim şirketine dönüştürerek sahaya adım atan Yazılım Mühendisi Ramazan Bozkır da teorik bilginin pratik alandaki ve sanayideki yansımalarını paylaştı. Basit sorunların yapay zekayla çözülmesinin artık sıradan bir işe dönüştüğünü ancak gerçek sahadaki problemlerin çok daha karmaşık dinamikler barındırdığını ifade eden Bozkır, endüstride veri mahremiyeti ve yüksek donanım maliyetleri gibi kısıtlarla karşılaşıldığını kaydetti. Günümüz iş dünyasının makine, elektronik ve yazılım disiplinlerinin birleştiği disiplinler arası çalışmalara yöneldiğini vurgulayan Bozkır; yapay zekanın sadece bir araç olduğunu, insanın kültürü ve hayalleriyle şekillenen düşünce dünyasını hiçbir yapay zeka modelinin bütünüyle kopyalayamayacağını sözlerine ekledi.

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sorularının yanıtlanmasının ardından etkinlik, gelecek döneme yönelik iyi dilek ve başarı temennileriyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı