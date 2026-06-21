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YKS'nin son oturumu olan YDT başladı

YKS'nin son oturumu olan YDT başladı
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Türkiye genelinde 203 bin 679 adayın başvurduğu YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başladı. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verildi.

Türkiye genelinde 203 bin 679 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ücüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ( Ydt ) saat 15.45 itibarıyla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT saat 15.45 itibarıyla başladı. YDT'ye İngilizce alanında 195 bin 85, Arapça alanında 4 bin 181, Almanca alanında 2 bin 552, Fransızca alanında 919 ve Rusça alanında 942 aday olmak üzere toplam 203 bin 679 kişi başvuruda bulundu. Adaylara 80 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre verildi. Sınavın saat 17.45'te sona ereceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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