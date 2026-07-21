Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adaylarımızı, bu süreçte adeta adaylarımız ile birlikte sınava hazırlanan ve onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Üniversiteye yerleşecek kardeşlerimizin öğrenmelerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı görevler üstleneceklerine olan inancımın tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kıymetli adaylar, YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün itibariyle sona erdi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS tercih işlemlerinin, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtirken, tercih sürecinde adayların; ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve destek almalarını tavsiye etti.

TYT'de 5 aday birinci oldu

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi öğrenci Şerif Efe Dartar birinci oldu. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise 3 farklı branşta öğrenciler bulunuyor. Sayısal alanda TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar birinci oldu. Sözel alanda Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahaddin Coşkun birinci oldu. Eşit ağırlık bölümlerinde ise Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde birinci olan öğrenciler ise şu şekilde:

Almanca; Eylül UYAR / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça; Ammar Moataz Mohamed Ibrahım MAHMOUD / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca; Sena İLHAN / Açık Öğretim Lisesi/ Denizli

İngilizce; Doğa ERDEMİR/ Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Rusça; Ela DEMİREL / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul

YKS soru dağılımları

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara; Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. 2026-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı