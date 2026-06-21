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Erzurum'da kapılar kapanırken nefesler tutuldu: YKS'de son dakika koşusu kamerada

Erzurum'da kapılar kapanırken nefesler tutuldu: YKS'de son dakika koşusu kamerada
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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu Erzurum'da gerçekleştirildi. Adaylar sınava son anda yetişmek için koşarken, veliler heyecanla bekledi. Sınav sona erdi, adaylar sonuçları beklemeye başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Erzurum'da yoğun katılımla tamamlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, hayalini kurdukları üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmek için ter döktü.

Kent genelindeki sınav merkezlerinde heyecanlı bekleyiş yaşanırken, bazı adaylar ise sınav saatine dakikalar kala koşarak salonlara ulaşmaya çalıştı. Kapıların kapanmasına saniyeler kala yaşanan telaş, çevrede bulunan vatandaşlar ve basın mensupları tarafından ilgiyle takip edildi.

Özellikle Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki sınav merkezlerinde son dakika hareketliliği dikkat çekti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi önünde bazı adaylar, sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı. Adayların koşarak giriş kapılarına yöneldiği anlar kameralara yansıdı.

Görevlilerin kimlik ve belge kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, veliler ise kampüs çevresinde heyecanla bekleyişini sürdürdü. Sınavın başlamasıyla birlikte merkezlerin çevresinde sessizlik hakim oldu.

YKS'nin ikinci oturumunun da tamamlanmasıyla birlikte Erzurum'da üniversite hayali kuran binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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