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Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında sunum yaparak, önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları paylaştı. Yeni kanun teklifine göre öğretmen adayları mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi'nde 1 yıl eğitim görecek. Tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek. Akademiye giriş KPSS puanı ile, öğretmenliğe atama ise Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

Ak Parti MKYK toplantısında sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.

İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde yer alan maddeler:

  • Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi'nde, adaylar bir yıl eğitim görecek. Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

Bakan Tekin açıkladı! Öğretmen atamalarında yeni dönem

ATAMALAR AKADEMİ EĞİTİMİ BAŞARI PUANI İLE YAPILACAK

  • Milli Eğitim Akademisi'ne giriş KPSS puanı ile öğretmenliğe atama Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.
  • Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla; uygulamalı derslerde uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA 23 BİN TL ÖDEME

  • Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlar öğretmen olamayacak, görevde olup bu suçlardan mahkum olanların ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenlik mesleği sona erecek.

Bakan Tekin açıkladı! Öğretmen atamalarında yeni dönem

  • Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi.
  • Akademi, görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemi kapsayan branş bazlı eğitimler oluşturulacak.
  • Milli Şuur Komisyonu, Türkiye'ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Millî Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu kurulacak.
Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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