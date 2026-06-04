YDUS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2 Mayıs tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) açıklandığını duyurdu.

Ösym, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan YDUS'un analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 7 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'E' olarak değiştirilmesine ve Acil Tıp Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 55 numaralı sorunun iptal edilmesi karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Haziran saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı