Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencileri Projelerini Sergiledi

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, Selçuk Yaşar Kampüsünde sergilendi. Projeler arasında alerji hastaları için robot süpürge, gıdaların posa ve suyunu ayrıştırarak posadan hamur yapan mutfak robotu, sürdürülebilir davlumbaz tasarımı gibi ilginç tasarımlar yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, hayatı kolaylaştıracak çözümler getiren projelerini sergiledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, Selçuk Yaşar Kampüsünde beğeniye sunuldu. Birbirinden ilginç projeler arasında; alerji hastaları için robot süpürge, gıdaların posa ve suyunu ayrıştırarak posadan hamur yapan mutfak robotu, sürdürülebilir davlumbaz tasarımı, duvara asılarak kullanılan buharlı temizleyici gibi ilginç tasarımlar dikkat çekti.

Busecan Dülger'in tasarladığı robot süpürge V-LAB, alerjene yönelik temizlik prensibiyle çalışırken, analiz yaparak kullanıcıya bölge özelinde hangi alerjen bulunduğunun geri bildirimini veriyor. V-LAB, alerji hastalarının evlerinde rahatça vakit geçirmelerini sağlamak için geliştirildi.

Zeynep Gönülalan ise mutfakta duvara asılarak kullanılan buharlı temizleyici Steamy'i tasarladı. Steamy, mikrofiber, silikon ve plastik fırça başlıklarıyla, mutfaktaki tüm yüzeyleri rahatça temizleyebiliyor. Buhar jetiyle yağ, leke ve kirleri etkili bir şekilde çözen Steamy, kullanıcıların temizlik sürecinde daha az fiziksel güç harcamasını ve daha az temizlik ürünü kullanmasını sağlıyor. El değmeden temizlik yapma özelliği sayesinde kullanıcılar hijyenik bir deneyim yaşayabilirken ergonomik tasarımı sayesinde, buhar jeti istenilen alana yönlendirilebiliyor. Steamy, sadece su buharı kullanarak temizlik yapmasıyla solunum yolu rahatsızlıklarının önüne geçiyor. Buharın etkisiyle derinlemesine temizlik yapıldığı için mutfaktaki mikropların da azalmasına katkı sağlayarak sadece su buharı kullandığı için geleneksel temizlik ürünlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirmiş oluyor.

Her gün yiyeceklerin 3'te 1'nin çöpe atıldığına ve bu israfların büyük bir çoğunluğunu gıdaların suyunu çıkartmak isterken oluşan posa atıklarının oluşturduğuna dikkat çekmek isteyen Eda Sayın, Pulp isimli meyve ve sebze sıkacağını tasarladı.

Pulp, gıdaların suyunu ve posasını ayrıştırarak posanın değerlendirilmesini amaçlıyor. Ürün ile birlikte geliştirilen uygulama ile kullanıcı posa ile yapabileceği çeşitli tariflere ulaşarak posanın biriktiği hazneye gerekli malzemeleri ekleyip hamur yoğurma aparatı, çırpma veya karıştırma aparatlarından birini takıp direkt olarak bu tarifleri hazır hale getirebiliyor. Su ve posa tasarlanan özel kaplarda vakumlanarak buzdolabında muhafaza edilebiliyor.

Elifnur Akdolan'ın tasarladığı su"rdu"ru"lebilirlik odaklı davlumbaz PureFlow ise mutfaktaki istenmeyen kokuları ortadan kaldırmak ic¸in koku no"tralizasyonu yapıyor ve yagˆ filtresini buharla temizliyor. Bunları yaparken sirke veya narenciye yagˆları kullanarak kullanıcıyı toksik malzeme kullanımından uzaklas¸tıran cihaz, filtrenin dogˆru temizlenmemesinden kaynaklı c¸ıkan sorunları ortadan kaldırarak u"ru"nün uzun yıllar boyunca en yu"ksek performans ile c¸alışmasını sağlıyor. - İZMİR