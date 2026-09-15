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Van’daki Kur’an kurslarında eğitim başladı

Van’daki Kur’an kurslarında eğitim başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda Van genelindeki tüm Kur’an kurslarında ders zili çaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda Van genelindeki tüm Kur'an kurslarında ders zili çaldı.

İl Müftü Vekili Ömer Sever, eğitim öğretim yılının ilk gününde çocukların heyecanına ve neşesine ortak olmak amacıyla İpekyolu ilçesine bağlı Hacı Firdevs Türkmenoğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve öğreticilerden bilgi alan İl Müftü Vekili Ömer Sever, "'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir' (Buhari) nebevi müjdesinin izinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılına bismillah diyoruz. Rabbimizin ilk emri olan 'Oku!' nidasını gönüllere nakşetmek, evlatlarımızı Kur'an'ın ahlakı ve Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetiyle buluşturmak üzere üstlendiğimiz bu ulvi ve mukaddes vazife omuzlarımızda büyük bir sorumluluktur. Yeni eğitim öğretim döneminin İslam alemine, vatanımıza ve ilimize hayırlar getirmesini temenni eder, öğreticilerimize ve minik öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

Ziyarette Müftü Vekili Sever'e; İl Müftü Yardımcısı Abdullah Erkan Çok ve İpekyolu İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Cevat Geylani de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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