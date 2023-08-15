Van'da Yeni Halk Kütüphanesi İnşaatı İnceleme

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu. Kütüphane, modern tasarımı ve zengin eğitim materyalleriyle öğrencilere benzersiz bir eğitim imkanı sunacak.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Mahallesi'nde yapımı süren halk kütüphanesi inşaatını gezen Aydın, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Aydın, eğitime katkı sunmak, okuma alışkanlığını artırmak ve kültürel faaliyetleri desteklemek için birçok alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kütüphanenin kısa sürede hizmete açılacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kütüphanemiz modern ve teknolojik altyapıya sahip olacak. İçinde dezavantajlılar için salon, bilgisayar odaları, sergi alanları, çocuk oyun alanı, sinema salonu, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi, derslikler ve konferans salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Modern tasarımı ve zengin eğitim materyalleriyle öğrencilere benzersiz bir eğitim imkanı sunacak kütüphane, aynı zamanda, yetişkinlerin kitap okuma alışkanlıklarına ve kültürel alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak."