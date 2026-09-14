Vali Yılmaz: 'Eskişehir’imiz, kökleri tarihin derinliklerine uzanan ulu bir çınardır'

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 147 bin 292 öğrenci, 12 bin 354 öğretmen ve 996 idarecinin 516 okulda eğitime başladığını belirterek, "Bizlere düşen görev; ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası, geleceğimizi daha güçlü inşa etmek için bir ilham kaynağı olarak görmektir. Çünkü tarihini bilen milletler, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Köklerinden güç alan milletler, karşılarına çıkan hiçbir fırtınadan korkmaz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen '2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Bugün, Osmangazi İlkokulumuzun çatısı altında, yeni bir eğitim-öğretim yılını başlatmanın ötesinde bir milletin geleceğine, bir ecdadın mukaddes emanetine yeniden 'Bismillah' diyoruz. İlmin, irfanın, ahlakın ve merhametin kapılarını bir kez daha araladığımız bu müstesna günde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ülkemize, kadim şehrimiz Eskişehir'imize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar, dünya tarihinin akışını değiştiren, insanlığa adalet ve nizam sunan bir destanın beşiğidir. Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu, oğlu Osman Gazi'nin bir avuç yiğitle cihana nam salan koca bir devletin temelini attığı bu topraklar, bugün bizlere emanettir. Eskişehir, Cihan Devleti Osmanlı'nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış; cengaverliğin ilimle, adaletin merhametle harmanlandığı kutlu bir diyardır. Osman Gazi'nin bu topraklarda yaktığı medeniyet meşalesi, asırlar boyunca üç kıtayı aydınlatmıştır. Okulumuza adını veren Osman Gazi, bize yalnızca bir isim değil; cesaretin, dirayetin, adalet anlayışının ve devlet aklının ölümsüz mirasını armağan etmiştir. İşte bu yüzden Eskişehir'imiz; kökleri tarihin derinliklerine, gövdesi bu topraklara sımsıkı kenetlenmiş ve dalları geleceğe uzanan ulu bir çınardır. Okullarımızın bahçesinde basılan her adımda ecdadın izi, solunan her nefeste bu toprağın ruhu vardır. İşte bugün, okulumuza adını veren Osman Gazi'nin hatırasını yaşatan bu anlamlı mekanda bulunuyoruz. Osman Gazi, bize yalnızca bir isim bırakmamıştır. O; cesaret bırakmıştır, dirayet bırakmıştır, adalet bırakmıştır, birlik ve beraberlik ruhu bırakmıştır. En önemlisi de, büyük hedeflere inanmanın ve o hedefler uğruna yılmadan çalışmanın ne demek olduğunu göstermiştir. Bizlere düşen görev; ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası, geleceğimizi daha güçlü inşa etmek için bir ilham kaynağı olarak görmektir. Çünkü tarihini bilen milletler, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Köklerinden güç alan milletler, karşılarına çıkan hiçbir fırtınadan korkmaz" ifadelerini kullandı.

Okula yeni başlayan kardeşlerini çiçekle karşıladılar

Protokol konuşmalarının ardından Osmangazi İlkokulu 4-E sınıfı öğrencisi 'İlköğretim Haftası' isimli şiirini okudu. Sonrasında, Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları ve Osmangazi İlkokulu 2-A sınıfı tarafından müzikli gösteriler yapıldı. Programın devamında, Osmangazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, 1'inci sınıf öğrencilerine 'hoş geldiniz' çiçeği verdi.

"147 bin 292 öğrencimiz, 12 bin 354 öğretmenimiz, 996 idarecimiz ve 516 okulumuz bugün eğitime başladı"

Açılış töreninden sonra Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, sınıfları ziyaret etti. Çocuklara yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen ve hediyeler takdim eden Vali Yılmaz, Eskişehir'de kaç öğrencinin eğitime başladığı bilgisini paylaştı. Yılmaz, konuyla ilgili olarak, "2026-2027 eğitim öğretim yılına başlamanın gerçekten büyük bir heyecanı içindeyiz. Sevgili yavrularımız okula ilk adımı attılar, bugün 1'inci sınıfların yanındayız. Allah geleceklerini aydın, başarılarını daim etsin. 147 bin 292 öğrencimiz, 12 bin 354 öğretmenimiz, 996 idarecimizle ve 516 okulumuzla eğitim ordumuzun neferleri sevgili yavrularımızın bugün eğitime başlamış olmaları bizi çok mutlu etti, başarılar diliyoruz. Eskişehir eğitimde birçok alanda olduğu gibi öncülerden biridir. Başarılarımızı inşallah katlayarak devam etmek için var gücümüzle çalışacağız. Okulumuzun güvenliği her zaman gündemimizde olacak, servislerin denetimi her zaman gündemimizde olacak, okullarımızdan bir an olsun ilgimizi kesmeyeceğiz. Ben bir kez daha 2026-2027 eğitim öğretim yılının Eskişehir'imize, ülkemize, eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı