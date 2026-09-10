Üzümlü’de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ele alındı.

Okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, eğitim kurumlarında huzur ortamının korunması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Hökelekli, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı