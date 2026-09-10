Haberler

Üzümlü’de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Üzümlü’de okul güvenliği toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ele alındı.

Okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, eğitim kurumlarında huzur ortamının korunması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Hökelekli, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı

G.Saray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

İsteseler böylesini başaramazlardı! Son 16 maçta...
Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Hakeme değil, kendi takımına isyan etti
Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç

F.Bahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico karşılaştı! İşte kazanan