Üniversite adayı öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde ki Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite yaşamını yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi'ne kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Program kapsamında öğrenciler, farklı fakülte ve yüksekokulları inceleyerek akademik birimler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Okulda ilk durak Fen Edebiyat Fakültesi'ni gezen öğrenciler; Psikoloji, Arkeoloji, Biyoloji ve Kimya bölümleri ile bu bölümlere ait laboratuvarları yerinde inceleyerek akademisyenlerden eğitim süreçleri, araştırma imkanları ve bölüm içeriklerine ilişkin kapsamlı bilgiler aldı.

Gezi programının devamında, İşletme Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'ni ziyaret eden öğrenciler yürütülen akademik faaliyetler, ders içerikleri ve kariyer imkanları hakkında bilgi edindi. Akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik bölüm tercihleri konusunda yol gösterici paylaşımlarda bulunuldu.

Programın son bölümünde ise, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu gezen öğrencilere; Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakım, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programları tanıtıldı. Programlara ait sınıf ve laboratuvarları inceleyen öğrenciler, mezuniyet sonrası çalışma alanları, mesleki uygulama imkanları ve istihdam imkanları hakkında detaylı bilgi aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı