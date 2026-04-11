Ulukışla'da pastacılık kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan pastacılık kursu kapsamında düzenlenen yarışmada kursiyerler, hazırladıkları ürünlerle jüri karşısına çıktı.

İlçe protokolünün jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada, kursiyerlerin hazırladığı pastalar değerlendirildi. Ulukışla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitmen Naciye Güksoy tarafından verilen pastacılık kursuna katılan kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı buldu. Kurs boyunca katılımcılara temel pastacılık teknikleri, hamur hazırlama, krema yapımı ve süsleme alanlarında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan 16 kursiyer, hazırladıkları ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunarken, hem yeteneklerini sergileme hem de kendilerini test etme imkanı elde etti. İlçe protokolünden oluşan jüri, ürünleri görsellik, lezzet, sunum ve teknik yeterlilik kriterlerine göre değerlendirdi. Ulukışla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Çetin, yaptığı açıklamada kursiyerler ve eğitmenlerin gösterdiği emek için teşekkür ederken, jüri üyelerine de katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çetin, Halk Eğitim Merkezi kurslarının bireylerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Program sonunda dereceye giren kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - NİĞDE

