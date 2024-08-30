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Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

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Uçsuz bucaksız bir arazinin ortasına yapılan Çankırı Üniversitesi'ni tercih eden gençler şimdilerde kara kara düşünüyor. İnternet üzerinden üniversite hakkında araştırma yapan gençlerin yanıt aradığı tek soru var: Buraya ulaşım nasıl oluyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler, yerleştirdikleri üniversiteler hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Kimi kazandığı üniversiteden memnun olduğunu ifade ederken kimi de ulaşımdan kalacağı yere kadar kafasında birtakım soru işaretleriyle 4 yılını geçireceği kente gidecek.

"BURAYA NASIL GİDİP GELECEĞİZ?"

Gençlerin kafasında soru işaretiyle gideceği kentlerden biri de Çankırı... Uçsuz bucaksız bir arazinin ortasına yapılan üniversite yerleşkesinin görsellerini sosyal medyada paylaşanlar "Her şey iyi güzel de biz buraya nasıl gidip geleceğiz?" sorusunu sormaya başladı.

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

"SANAYİ BÖLGESİ ZANNETTİM"

Gündem olan bu gönderilerin altına "Burada çok iyi uluslararası ilişkiler okunur hem de Türkçe", "Sanayi bölgesi zannettim", "50 sene önce ODTÜ de böyleydi", "Balonla iniyor olabilirler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (8)

Cafer KILIÇ:

Çocuk okutmak başlı başına bir dert

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Naci Büyükkal:

Batman Üniversitesi de buna benzer bir yer !!!

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sade vatandaş:

oraya nasıl ulaşacağız deniliyor 78 de bizim köyde kağnı vardı iki öküz gücünde iki tahta tekerlekli giderken o tahta tekerler gacırrrrr gucurrrr barada anlatamayacağım ahankte çok uzaklardan duyulan güzel sesler çıkarıyordu ondan bulurlarsa bu taşıtlar samanla çalışıyor ona binip ucuza gidebilirler

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Mengele:

Merak etmeyin gencler üniversitenin büyük merasi var ülasim 20 tane deve 160 tane essegimiz vardir sorunsuz kasabaya ulasabilirsiniz benzin mazot ihtiyaci yoktur

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ozhan gurhan:

YAZILAN YAZI KASIT İÇERMEKTEDİR. ÜNV. KONUMU ULAŞIMI HİÇBİR SIKINTISI YOKTUR.İKİ YÖNLÜ ULAŞIM MEVCUTTUR. ÜNV. BUGÜN KURULMUŞ BİR YER DEĞİLDİR. KONUM İSTEYENE 3,5 KM MESAFEDE HANGİ ÜNİVERSİTE VARDIR. HABERİ YAPARKEN DAHA DİKKATLİ OLMANIZI TAVSİYE EDERİM.

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uCube :

Paraşüt ile atacaklar uçaktan kazananları, survivor hayatı yaşayacaklar işte. ;))

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