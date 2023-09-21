Türkiye ve Ürdün arasında eğitim işbirliği değerlendirildi

Ürdünlü ve Türk yetkililer, iki ülke arasında eğitim ve akademik işbirliği konularını değerlendirdi. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, El-Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne ziyarette bulunarak üniversite rektörü Ahmed el-Acluni ile bir araya geldi. Türk üniversitelerinde yaklaşık 7 bin 200 Ürdünlü öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ozan, eğitimin geliştirilmesi gereken bir alan olduğunu ifade etti.

Ürdünlü ve Türk yetkililer, iki ülke arasında eğitim ve akademik işbirliği konularını değerlendirdi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinde bulunan El-Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesine ziyarette bulunarak üniversite rektörü Ahmed el-Acluni ile bir araya geldi.

Ozan'a ziyaret kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Koordinatörü Ensar Fırat ve Türkiye Maarif Vakfı Ürdün Temsilcisi Veysi Kaya eşlik etti.

Türk üniversitelerinde yaklaşık 7 bin 200 Ürdünlü öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ozan, eğitimin, üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken alanlardan biri olduğunu söyledi.

Yermuk ve Ürdün üniversitelerinde Türkçe dersi verildiğini ifade eden Ozan, Balka Üniversitesinden de böyle bir talep gelmesi durumunda gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Balka Üniversitesinin Ürdün'ün her kentinde fakültesi olduğunu dile getiren Acluni ise Türkçe dersi vermeye hazır olduklarını aktardı.

Balka Üniversitesiyle Türk üniversiteleri arasında 5 mutabakat zaptı imzalandığına dikkati çeken Acluni, bu anlaşmaların artmasını ve işbirliği programlarının gelişmesini arzuladıklarını dile getirdi.