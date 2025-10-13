Türkiye ve Arap üniversiteleri arasında iş birliği kongresi

Türkiye ve Arap dünyasından 100'ün üzerinde üniversite rektörü ile çok sayıda akademisyenin yer aldığı kongrenin açılışına, Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Tunus Yüksek Öğrenim Bakanı Munzer Belid, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Arap Bilimsel Araştırma Konseyleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Abdulmecid Binamare, Arap Üniversiteleri Birliği Genel Sekreteri Amr ez-Zad Selam, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Tunus El Menar Üniversitesi Rektörü Muaz eş-Şefra katıldı.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde fikir alışverişinin ve akademik dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Küresel dünyada ortak meselelerimizi ancak karşılıklı anlayış, istişare ve iş birliğiyle çözebiliriz. Üniversitelerimiz arasında kurulacak yeni ağlar, ortak araştırma projeleriyle bölgesel potansiyelimizi harekete geçirecek, bilgi üretiminde sinerji yaratacaktır." dedi.

Özvar, Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretim alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Bugün ülkemizde 200'ün üzerinde üniversite, 8 milyondan fazla öğrenciye eğitim vermektedir. Yükseköğretim sistemimiz artık sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte rekabet edebilir bir yapıdadır. Arap dünyasıyla bu alanda iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM, SADECE KALKINMANIN DEĞİL, MİLLETLER ARASINDA EN GÜÇLÜ KÖPRÜDÜR"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Demircan, kongrenin Türkiye ve Arap ülkeleri arasında yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarında stratejik ortaklığı derinleştirdiğini vurgulayarak, "Bugün artık tek başına ilerleyenlerin değil, iş birliği yapanların dünyasındayız. Eğitim, sadece kalkınmanın değil, milletler arasında en güçlü köprüdür." ifadesini kullandı. Demircan, Türkiye'nin 370 binden fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Bu öğrenciler ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk köprüleri kuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık uluslararası iş birlikleri bir tercih değil, zorunluluk haline geldi"

EURAS Başkanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede dijitalleşme, yapay zekâ, uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği gibi konuların ele alındığını belirterek, "Artık uluslararası iş birlikleri bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Üniversiteler kendi sınırlarının dışına çıkmadıkça sürdürülebilir gelişim mümkün değildir." dedi.

Aydın, Tunus'un tarihi ve kültürel yakınlığının bu ortaklığı güçlendirdiğini vurgulayarak, "Tunus ve Türkiye üniversiteleri, yalnızca tecrübe paylaşımıyla değil, ortak araştırmalar ve projelerle kalıcı akademik bağlar kuracaktır. Burada atılan adımların, bölgedeki yükseköğretim ekosistemine uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİFT DİPLOMA PROGRAMLARI VE BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Ev sahibi Tunus El Menar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. El-Şefra ise kongrenin, Türk ve Arap üniversiteleri arasında ortak projeler, çift diploma programları ve bilimsel iş birlikleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

El-Şefra, "Yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında ortak çalışma kültürü geliştirerek bölgesel rekabet gücümüzü artırabiliriz. En büyük hedefimiz, imzalanan anlaşmaların uygulamada da somut sonuçlar doğurmasıdır." dedi. Kongreye katılan üniversiteler arasında çeşitli iş birliği protokollerinin imzalanması beklenen kongre iki gün boyunca devam edecek. Kongrenin sona ermesinin ardından kongre katılımcısı birçok üniversite temsilcisiyle 12 Ekim'de Türk üniversitelerinin tanıtılacağı eğitim fuarı düzenlenecek.