Türkiye'nin İlk Galaktik Çocuk Kanalı Spacetoon Yayında!

25 yılı aşkın global deneyimiyle, dünyanın en çok sevilen çocuk kanallarından biri olan Spacetoon, 19 Mayıs'ta Türkiye'de yayın hayatına başladı!

Aileler tarafından da tercih edilen Spacetoon, eğitici, eğlenceli ve güvenilir içerikleriyle çocuklara hayal güçlerini geliştirebilecekleri bir deneyim sunuyor. Yaratıcılığı, sosyal becerileri ve analitik düşünmeyi destekleyen yapısıyla Spacetoon, uydudan şifresiz olarak izlenebilecek.

Gezegen Temalı Yayın Modeliyle Benzersiz Bir Deneyim

Spacetoon'un özgün "gezegen" konsepti, çocukların yaşlarına ve ilgi alanlarına göre özel olarak düzenlenmiş içerik kuşaklarına ev sahipliği yapıyor. Macera'dan Bilim'e, Spor'dan Aksiyon'a uzanan 9 farklı gezegeniyle, her çocuk kendi yaşına, ilgi alanına ve hayal dünyasına uygun bir gezegende eşsiz bir yolculuğa çıkıyor.

Dünyanın en sevilen içeriklerinden Şirinler, Doraemon, Inazuma Eleven, Kid Lucky, Naruto, Beyblade X ve daha birçok yapım, Spacetoon'un renkli gezegenlerinde Türkçe dublajlı olarak çocuklarla buluşuyor.

Spacetoon Türkiye Genel Müdürü Mustafa Kemal Coşkuner şöyle dedi:

"Spacetoon olarak, dünya genelinde ailelerin en çok güvendiği ve sevdiği markalardan biriyiz. Şimdi bu global deneyimi Türkiye'deki ailelerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gezegen temalı yenilikçi yayın anlayışımızla çocuklara sadece izleyici olacakları değil, aynı zamanda eğitici ve hayal güçlerini destekleyen bir evren sunuyoruz."