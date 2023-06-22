Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi işbirliğinde 30 öğrenciye tam burs verilecek

Türkiye Maarif Vakfı, Katar Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında 30 öğrenciye tam burs vererek Katar'da lisans eğitimi alma imkanı sunuyor. Başvuru şartları arasında lise diploma notunun 100 üzerinden en az 85 olması, B1 düzeyinde Arapça bilinmesi ve burs vereceği bölümler için belirlenen kriterlerin sağlanması yer alıyor. Ayrıca öğrencilere ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve uçak bileti de tahsis edilecek.

Uluslararası eğitim sahasına ülkemiz adına 51 ülkede nitelikli eğitim faaliyetleri ile dahil olarak dünyada ülkemizi ilk beş arasında temsil eden Türkiye Maarif Vakfı, Katar Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolüyle de öğrencilere Katar'da burslu eğitim alma imkanı sağlıyor. İmzalanan protokol kapsamında, 30 öğrenciye Katar Üniversitesi tarafından lisans eğitimi için tam burs verilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayan burs programı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

İMKANLAR SAĞLANACAK

Programa başvuracak öğrencilerin lise diploma notunun 100 üzerinden en az 85 olması, B1 düzeyinde Arapça bilmeleri, üniversitelerin burs vereceği bölümler için belirlediği kriterleri sağlamış olmaları, 22 yaşından gün almamış olmaları, sabıka kaydının bulunmaması ve burs sözleşmesini imzalayarak eğitime kesintisiz bir şekilde devam etme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor. Öğrencilere, üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti de tahsis edilecek.

BİRÇOK BÖLÜM İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesinden Arap Dili, Siyaset ve Planlama Geliştirme, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Medya, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji; İslami İlimler Fakültesinden İslami Araştırmalar, Akaid ve Davet Çalışmaları, Fıkıh ve Ulusal Fıkıh, Kuran ve Sünnet; İktisadi Bilimler Fakültesinden Muhasebe, İktisat, İşletme ve Pazarlama; Eğitim Fakültesinden Özel Eğitim, Beden Eğitimi ve Bilimsel eğitim bölümleriyle Hukuk Fakültesine başvuru yapabilecekler.

Adaylar burs programınaMaarif Ajansının https://form.jotform.com/212092183416955 linki üzerinden başvurabilecekler.