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Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
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Bazı ilçelerin il olacağı iddiaları sık sık gündeme gelirken konuyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki son detay dikkat çekti. Söz konusu verilere göre; bir ilçenin il olabilmesi için "100 bin ve 30 km" kriterine uyması gerekiyor. Peki bu kritere uyan ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hangi ilçelerin il olacağıyla ilgili belirli kriterleri yayınlamıştı. Bir ilçenin il olabilmesinde ekonomik kriterlerin dikkate alındığı belirtilirken bunun yanında eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.

100 BİN NÜFUS 30 KM UZAKLIK ŞARTI

Bununla birlikte ilçelerin il olabilmesi için iki önemli kriter daha gerekiyor. Bu şartlar ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması... Hal böyle olunca herkes bu kriterlere uyan ilçeleri merak etmeye başladı. İşte TÜİK'in olmazsa olmaz "100 bin ve 30 km" kriterine uyan ilçeler;

  • Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100
  • Kozan, Adana - Nüfus: 129.985
  • Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
  • İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032
  • Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551
  • Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664
  • Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619
  • İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639
  • Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129
  • Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879
  • Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474
  • Erciş, Van - Nüfus: 173.203
  • Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908
  • Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597
  • Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242
  • Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783
  • Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818
  • Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263
  • Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826
  • Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824
  • Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437
  • Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469
  • Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424
  • Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378
Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (23)

hasan polat:

Her ilçeye hatta mahalleye belediye başkanı vali kaymakam lazım . Gençlik işsiz . Kadro açılsın ki 5,5 milyon memur 50 milyon olsun . Hatta yazı tura atılsın kim amir kim memur olacak . . Yapay zeka çağında 5,5 milyon çalışan memur . Yeter mi yetmez..

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vatandaş:

il olmak için nufus kriterini yükselmek lazım en az 300 bin gibi. gereksiz yere il yapıp ülkeye bir sürü masraf oluşturulmasın. nufusu 300 bin altında kalan iller ilçeye dönüştürülsün. bayburt.rize.gümüşhane tunceli vb.

70
3
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Banu Çelik:

Tek derdimiz de buydu

40
2
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Sedef Gün:

Bir sürü il, yine bir sürü vali ataması ardından il emniyet müdürü sağlık müdürü vs vs derken bunların kamu binalarının inşası bir dünya masraf sonra bu atanan şahıslara özel araç şoför derken offffff. Tam tersi il olmaması gereken küçücük illeri ilçe yapın hatta kasaba yapın belde yapın küçültün bu makam sahipleri ve araçları azalsın. 550 milletvekilini 600 yaptınız da ne oldu sanki???

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Yasar Unal:

Nufüsu 100.000 den az olanları da ilçe yapsınlar bu durumda.

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0
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Muammer Sisman:

Gebzeeeee nerde!!!!!!! 1 milyon nüfus

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4
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cezmi keskin:

nüfusu 500 bin olan Gebze nerede acaba

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3
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Müslüm Ayaz:

hep yalan haber doğruluk payı yok her sene il olacak ilçeler haber çıkıyor

13
1
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Akıl:

Üniversitesi olmayan ilimiz kalmayınca, üniversite kurmak için il yapalım demişler sayın yöneticilerimiz. Devlette zerre devlet aklı kalmamış tasarruf edip gelişelim diyeceklerine daha fazla masraf yapalım iyice batalım diye güzel düşünmüşler.

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Beril Gönen:

Balıkesirin hiç bir ilçesini vilayet yapmayın . Demogajik yapiyi bozmayin . ornek Bandirmayi il yaptiginizda Erdek gonen manyas susurluk edincik gibi ilceleride Bandirmaya baglamaniz gerekir . Hatta Bursanin karacabey ilcesi bile gecmeli .

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